Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da gömüldüğü topraktan yaralı çıkarılan çocuk ve şüpheli dayısı kamerada

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2 gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önce şüpheli dayısıyla kaldırımda yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da gömüldüğü topraktan yaralı çıkarılan çocuk ve şüpheli dayısı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2 gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önce şüpheli dayısıyla kaldırımda yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı ve arama çalışmaları kapsamında Mehmetbeyli mevkisinde dün vücudunun bir kısmı toprak altında bulunarak hastaneye kaldırılan Suriyeli A.A'nın tutuklanan şüpheli dayısı M.E. ile görüntüleri ortaya çıktı.

        Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşılan güvenlik kamerası görüntüsünde, A.A. ile dayısının 5 Aralık'ta kaldırımda yürümesi yer aldı. Görüntüde, M.E'nin elini A.A'nın omzuna attığı, sırtında okul çantası bulunan çocukla bir süre ilerlediği kaydedildi.

        Öte yandan, ağır yaralı A.A'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        - Olay

        Suriye uyruklu 10 yaşındaki A.A. için ailesinin 5 Aralık'taki kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatılmış, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler A.A'nın dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirlenmişti. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı olarak bulunmuştu. Konuyla ilgili gözaltına alınan dayı M.E. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Hatay'da 87 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
        Hatay'da 87 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
        Vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Amir'in dayısı suçlamaları redde...
        Vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Amir'in dayısı suçlamaları redde...
        Hatay'da eski çalışanını bıçakla yaraladığı iddia edilen kafe işletmecisi t...
        Hatay'da eski çalışanını bıçakla yaraladığı iddia edilen kafe işletmecisi t...
        İskenderun'da fuhuş operasyonu: 6 kişi yakalandı
        İskenderun'da fuhuş operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Samandağ'da uyuşturucu madde satıcıları tutuklandı
        Samandağ'da uyuşturucu madde satıcıları tutuklandı
        Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor
        Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor