        Giriş: 08.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:42
        Stat:FuatTosyalı

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz

        SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)

        Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele (SMS Grup Sarıyer)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Traore (SMS Grup Sarıyer)

        HATAY

