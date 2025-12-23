Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:55
        Hatay'da cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yeri sahibi, vitrindeki bir telefonun eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini tespit etti.

        Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla şüpheli M.B'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

