Hatay'da cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yeri sahibi, vitrindeki bir telefonun eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

