        Hatay Haberleri

        Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:

        Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, "Hatay'da 2023-2025 döneminde enerji altyapısına yönelik yatırımlarımız, 2025 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 9,5 milyar lira büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:21
        Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:
        Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, "Hatay'da 2023-2025 döneminde enerji altyapısına yönelik yatırımlarımız, 2025 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 9,5 milyar lira büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

        Kayacı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte tamamlanan çalışmaları, AA muhabirine değerlendirdi.

        Afet sonrasında kamu kurumlarıyla ortak hareket ettiklerini belirten Kayacı, "Hatay'da 2023-2025 döneminde enerji altyapısına yönelik yatırımlarımız, 2025 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 9,5 milyar lira büyüklüğe ulaşmıştır. Yatırımlar sayesinde Hatay'ın elektrik şebekesi, deprem öncesine kıyasla çok daha güçlü ve dirençli yapıya kavuştu." ifadelerini kullandı.

        Kayacı, Hatay'da daha dayanıklı ve sürdürülebilir enerji altyapısı oluşturulması hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada altyapımız hem bugünün hem de yarının Hatay'ına güvenle hizmet edebilecek seviyeye ulaşmış durumda. 2026'ya ilerlerken bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşıyacak projeleri sahaya indirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Deprem sonrası yaptıkları çalışmaları anlatan Kayacı, şu bilgileri verdi:

        "Kentte 2023 yılında 1,80 milyar liralık yatırımla 589 trafo, yüzlerce kilometrelik alçak ve orta gerilim hattı ile aydınlatma altyapısı sahaya kazandırıldı. Yine 2024'te 1,20 milyar liralık yatırımla 145 yeni trafo ile birçok yer altı kablosu ve aydınlatma tesisi işletmeye alındı. 2025'te 2025 fiyatlarıyla 1,8 milyar lira yatırımla ilave trafolar ve yer altı kabloları işletmeye alınmış durumda. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yalnızca yeni yatırımlara odaklanmadık. Mevcut şebekenin güvenliği ve enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürüttük. 2023 yılından bu yana Hatay genelinde bakım faaliyetleri için yaklaşık 2 milyar lira harcama gerçekleştirdik."

        Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, depremlerin ardından 8 bin 500 kilometre alçak ve orta gerilim havai hattın bakımının yapıldığını, 1512 dağıtım merkezi, 863 aydınlatma tesisi ve 554 trafoda da bakım ve yenileme çalışması yürütüldüğünü söyledi.

        Kentte büyük ölçekli projelerin 2025'te tamamlandığını, diğer şebeke yatırımlarının da 2026 yılında süreceğini Kayacı, şunları kaydetti:

        "Temel hedefimiz, Hatay'ın bugününü güçlü kılarken geleceğini güvence altına almak. Hayata geçirilen tüm yatırımlar, Hatay'ı depreme karşı daha dirençli, enerji arzı kesintisiz ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmek amacıyla planlandı ve uygulandı. Bugün Hatay, yalnızca toparlanan değil, altyapısı güçlenmiş ve geleceğe hazır bir şehir konumunda. Toroslar EDAŞ olarak 2026 yılında, 2025'in de ötesine geçen yatırımlar ve projelerle Hatay'ın enerji altyapısını daha ileri taşıyacak enerjiyi üretime, kalkınmaya ve yeni bir yaşamın inşasına güç veren temel unsur olmaya devam edeceğiz."

        Kayacı, afetzedelerin dünden daha kaliteli elektrik hizmeti alabilmesi için gayretlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

