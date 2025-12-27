Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evlerine kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

        Hatay'da konutlarına kavuşan depremzede Karakuş ailesi, yeni evlerinde ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 23:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evlerine kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da konutlarına kavuşan depremzede Karakuş ailesi, yeni evlerinde ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan Ömer-Esra Nur Karakuş çifti, Güzelburç Mahallesi 600 Konutlar Sitesi'ndeki yeni yuvalarına yerleşti.

        Karakuş ailesi, 5 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni evlerinde ağırladı.

        Depremzede aile, hem yeni evlerine kavuşmanın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

        - "Çok doğal ve içten bir insan"

        Ev sahibi Ömer Karakuş (35), AA muhabirine, depremde yaşadıkları 5 katlı binanın yıkıldığını, eşi ve çocuklarıyla enkazda kaldığını söyledi.

        Ailecek enkazdan yaralı çıkarıldıklarını, yan binada oturan ağabeyiyle 2 yeğenini ise depremde kaybettiğini belirten Karakuş, "6 Şubat çok kötü, bitmeyen bir geceydi, en uzun gece 21 Aralık ama bizim için en uzun gece 6 Şubat'tı. O gün bizim için sabah olmadı. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

        Karakuş, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini ve bunun da mutluluğunu ayrıca yaşadıklarını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

        "Bana 'bir hayal kur' deselerdi, 'Cumhurbaşkanı'mla bir ortamda oturup muhabbet etmek isterim' derdim, Rabbim gönlüme göre verdi, çok doğal ve içten bir insan, muhabbeti çok iyi. Allah kendisinden razı olsun, ömrüne ömür katsın, başımızdan eksik etmesin."

        Esra Nur Karakuş (32) da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, kendileri için güzel bir anı olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Karakuş ailesine ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 8 iş yerine sıçradı (2)
        Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 8 iş yerine sıçradı (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla tarihin aydınlatılan ilk caddesi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla tarihin aydınlatılan ilk caddesi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi yeni yuvasında ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi yeni yuvasında ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimiz...
        Alevlere teslim olan iş yerlerindeki araçları kurtarmak için zamanla yarışt...
        Alevlere teslim olan iş yerlerindeki araçları kurtarmak için zamanla yarışt...
        Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 3 iş yerine sıçradı
        Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 3 iş yerine sıçradı