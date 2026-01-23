Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa ettirilen Gazze Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:54 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:54
        Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki 1200 kişilik caminin inşası Diyanet İşleri Başkanlığınca tamamlandı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve vatandaşların katıldığı törende, yapılan duaların ardından Gazze Şehitleri Camisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

        Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 384 caminin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

        Şu ana kadar 118 yeni caminin hizmete açıldığını belirten Masatlı, bununla beraber 48 Kur'an kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi'nin yapıldığını kaydetti.

        Yeni açılan camiye verilen ismin derin bir anlam taşıdığını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor, çocuk, kadın, yaşlı demeden büyük bir katliam var. Gazze'yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, bir gönül köprüsü ve bir dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini Gazze Şehitleri Camisi olarak belirledik. Aynı zamanda zulme karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi de ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası dualarla kurulan gönül köprüleriyle Gazze'deki insanlarımıza manevi bir destek olacaktır."

        Masatlı, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

