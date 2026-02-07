Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Giriş: 07.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:31
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Özdağ, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki açılışta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

        Hataylıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Özdağ, "Dağ, dere, tepe, Hatay'ı ilçe ilçe dolaşan bir genel başkanım. Akrabalarımın bir bölümü Hatay'da yaşamaya devam ediyor, bazılarını depremde kaybettik, Hakk'a yürüdüler. Hatay her zaman benim, Zafer Partisi'nin gündeminde oldu, bundan sonra da Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olarak olmaya devam edecek." diye konuştu.

        Özdağ, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

        Parti binasını gezen Özdağ, açılışa katılan arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez ve oyuncularıyla görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

