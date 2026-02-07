Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:18
        Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki sol kanat Ensar Arslan, 22 yaşında libero Halil Can Cemali ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Abdulahi Danjuma ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

