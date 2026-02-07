Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki sol kanat Ensar Arslan, 22 yaşında libero Halil Can Cemali ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Abdulahi Danjuma ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.