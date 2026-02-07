Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.

        Öte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Otobüsle çarpışan tır, barakaya daldı: Ekipler ve vatandaşlar dakikalarca o...
        Otobüsle çarpışan tır, barakaya daldı: Ekipler ve vatandaşlar dakikalarca o...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını...
        Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçir...
        Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçir...