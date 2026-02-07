Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Antakya çevre yolunda önünde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AYT 240 plakalı tır, önünde seyreden 31 HO 5535 plakalı otobüse çarptı.

        Tır daha sonra yol kenarındaki boş olan barakaya çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını...
        Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçir...
        Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçir...
        Takla atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
        Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
        Tedavi gördüğü hastanenin depremde yıkılmasıyla vefat eden kocasının ardınd...
        Tedavi gördüğü hastanenin depremde yıkılmasıyla vefat eden kocasının ardınd...
        Depremzede çocukların yüzü Beşiktaş'ın hediyeleriyle güldü
        Depremzede çocukların yüzü Beşiktaş'ın hediyeleriyle güldü