        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de trafik kazasında ölen kıdemli üstçavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:19 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:23
        Kocaeli'de dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Subatay'ın (38) cenazesi, Tevhid Camisi'ne getirildi.

        Kılınan namazın ardından Subatay'ın cenazesi, Çatalhöyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Subatay'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

