        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:33
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya-Reyhanlı kara yolunda 2 otomobili durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

