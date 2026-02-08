Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da temaslarda bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, ziraat odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.
Kentin durumu hakkında bilgi alan Özdağ, partisinin proje ve hedeflerini anlattı.
Özdağ daha sonra Belen ve İskenderun ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Son olarak Dörtyol ilçesine geçen Özdağ, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.
