        Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:39 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:39
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve O.S. ile çeşitli suçlardan aranan M.T, E.Ö. ve Ö.H. yakalandı.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

