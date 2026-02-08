Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve O.S. ile çeşitli suçlardan aranan M.T, E.Ö. ve Ö.H. yakalandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
