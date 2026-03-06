Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf ve görüntü alındığını fark eden B.N.K, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü kaydettiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı. Zanlının cep telefonundaki incelemede 4 aylık süreçte 15 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

