Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Serinyol 100. Yıl İlkokulunda teneffüse çıktığı sırada 2. sınıf öğrencisi Ali Hamis'in boğazına yiyecek kaçtı. O sırada dersten çıkan öğretmen Nazime Demiray, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı. Demiray'ın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.