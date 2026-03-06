Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Serinyol 100. Yıl İlkokulunda teneffüse çıktığı sırada 2. sınıf öğrencisi Ali Hamis'in boğazına yiyecek kaçtı.

        O sırada dersten çıkan öğretmen Nazime Demiray, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

        Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

        Demiray'ın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

