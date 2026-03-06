Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da oyuncak dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Hatay'da oyuncak dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Savaş Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ilk iki katındaki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

