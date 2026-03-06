Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Bakan Kurum, Hatay'da "Yeni Evim, İlk İftarım" programında konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzelme eğilimine girdiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı, yeni yuva heyecanının 81 ilimizin her yerini sardığı bir dönemi yaşıyor." dedi.

        Giriş: 06.03.2026 - 20:31
        Kurum, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kemal Paşa Caddesi'nde düzenlenen "Yeni Evim, İlk İftarım" programına katıldı.

        Burada konuşan Bakan Kurum, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle yad ederek, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Devlet görevinde bulunduğu süreler boyunca hemen her ramazanda Hataylılarla aynı sofrada oturmanın kendisine nasip olduğunu belirten Kurum, "Bugün de bizi öz evladı gibi, evindeki, hanesindeki bir kardeşi gibi bağrına basan tüm Hataylı kardeşlerime canıgönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

        Bakan Kurum, Hatay'ın kendi gönüllerinde bir tane olduğunu, çünkü havasının, suyunun, insanının başka, kalplerine nakşettiği maneviyatının bambaşka olduğunu söyledi.

        Kendisinin 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın sokaklarında olduğunu hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

        "O dimdik duran babaların gölgesinde çalıştım, gözyaşlarıyla dua eden annelerle sabahladım, çok şey gördüm ama o gecelerde bir şey daha gördüm ki asla unutamam, Hatay'ın her sokağında acı vardı ama karamsarlık yoktu, hüzün vardı ama eğilmek yoktu. O gün kendime şunu söyledim, 'yeniden diriliş' kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu, 'vatan sevdalısı' bir topluluğa isim olarak verilseydi, o ismin sahibi de Hataylılar olurdu."

        - "Gururla söylüyorum ki ben artık bir Hataylıyım"

        Kurum, 6 Şubat'tan bugüne Hataylıları tek bir an, tek bir gün olsun yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

        Hatay'ın, yarasını sardıkları, gönülleri aldıkları memleketleri olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

        "Huzurla, gururla söylüyorum ki ben artık bir Hataylıyım, Defneliyim, Antakyalıyım ve kendi memleketim için, Hatay'ımız için işte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde burada milletvekillerimle, genel başkan yardımcılarımla, muhtarlarımla, buradaki ilçe belediye başkanlarımla, Büyükşehir Belediye Başkanı'mla Hatay'da yeni hikayeler yazmaya, yeni yuvalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Buraya gelmeden önce Hatay'da sosyal konutlarımızın kurasını çektim. Hatay'da çok önemli bir heyecana, harika bir coşkuya daha şahit olduk."

        Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        "Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzelme eğilimine girdiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı, yeni yuva heyecanının 81 ilimizin her yerini sardığı bir dönemi yaşıyor. Siyasette, 'dünya yansa da umurlarında olmayanların' dönemi artık tamamen tarihe karışırken, yüzünü, gönlünü sadece milletine dönenler, vizyon sahipleri, eskisinden çok daha güçlü hale geliyor. İcraatta, deprem bölgesinin ayağa kalkmasından rahatsız olanların o yalancı ışığı artık tamamen sönerken, deprem bölgesini ayağa kaldıran yiğit emekçilerin parıltıları gözleri kamaştırıyor. Tarih yeniden yazılıyor ve tarih 'İHA, SİHA görmek istemiyoruz, füze testlerini durdurun.' diyenleri sustururken, o SİHA'ları, o füzeleri yapanların seslerini hamdolsun yükseltiyor. Şundan şüpheniz olmasın ki Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güven, istikrar ve eser dönemi, yine milletimizin desteği, sonsuz güveni ve deprem bölgesinin dualarıyla inşallah yeniden bir şahlanış dönemine giriyor."

        Bu şahlanışı daha da güçlendirmek için çok çalışacaklarının sözünü veren Kurum, Hatay'ın ve Hataylıların hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirtti.

        - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'ın konuşması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Bakan Kurum'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini iletti.

        Hatay'ın ayağa kalktığını dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

        "Asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdik ve çok şükür Allah'a, Hatay'ımız şimdi küllerinden yeniden doğuyor. Hatay'ımızın ayağa kalkması için gece gündüz mücadele eden Sayın Murat Kurum bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, İl Başkanı'mıza ve dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun."

        Konuşmaların ardından Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde namaz kıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

