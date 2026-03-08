Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 00:44 Güncelleme:
        Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar için etkinlikler düzenlendi.


        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazının ardından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Programda çocuklar ilahiler söyledi. Ardından kurulan spor parkurlarında halat çekme ve balonlu oyunlar oynayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan aileler, namaz sonrası düzenlenen program sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem de cami ortamıyla daha fazla bağ kurduğunu ifade etti.

        Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

