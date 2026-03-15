Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya ziyaret
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Giriş: 15.03.2026 - 16:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre Maşalyan, makamında ziyaret ettiği Masatlı ile görüştü.
Ziyarette, Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan da yer aldı.
