BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da iftar programında konuştu:

Destici, Kumlu Belediyesi düğün salonundaki iftar programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay ve 10 ilin afetten etkilendiğini hatırlattı.



Ülkenin bir daha böyle afetler yaşamaması temennisinde bulunan Destici, "3 yıl gibi kısa bir sürede devletimiz başta Hatay olmak üzere, deprem bölgelerimizde konutların tamamını teslim etti. İnşallah yaz aylarına geldiğimizde bütün hak sahiplerinin kalıcı konutlarına oturacağını ve bundan sonraki yaşamlarını orada sürdüreceklerini bugün Valimiz ile yaptığımız bilgilendirmede kendisinden dinledik." diye konuştu.



Destici, kentte yıkılan okul, hastane ve ibadethanelerin yerlerine daha fazlasının inşa edildiğini kaydetti.



- "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"



Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın Hatay'ı ve Türkiye'yi sınır ticareti açısından olumsuz etkilediğini anlatan Destici, "Suriye'de barış istiyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'de kardeşin kardeşi kırmasını istemiyoruz. Arap, Türkmen, Türk bütün bunların Suriye'de tek bir Suriye Devleti adı altında birlikte yaşamasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadarki çabası da bunun için olmuştur, bundan sonra da aynı çabayı gösterecektir." şeklinde konuştu.



- "İsrail'in niyeti bölgeyi istikrarsızlaştırmak"



İsrail'in Orta Doğu'da düzenlediği saldırılara değinen Destici, şöyle konuştu:



"Bölgemizin bir baş belası var terörist İsrail. Filistin'e saldırdı, Gazze'de soykırım yaptı, on binlerce kardeşimizi katletti. Lübnan'a saldırdı, şimdi Amerika ile birlikte İran'a saldırıyorlar. Bütün niyeti bölgeyi istikrarsızlaştırmak, bölge devletlerini güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve İsrail'in güvenliğini garanti altına almak. Bunun için kaç tane, yüz bin, bir milyon, iki milyon Müslüman kanının akmasının onlar için hiçbir önemi yok."



Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

