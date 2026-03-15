Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Altınçağ Mahallesi'nde B.A. yönetimindeki 31 BAB 046 plakalı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan M.Ö. idaresindeki 51 AAK 191 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.A. ile beraberindeki H.O. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

