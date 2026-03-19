        Hatay'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        İlçede gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Rüzgar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi, bazı ağaçlar ve bir aydınlatma direği zarar gördü.

        Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Anıt Alanı'na kurulan stantlar da rüzgarda devrildi.

        Mahalle sakinlerinden Merve Aytekin, gazetecilere, sabaha karşı gürültüyle uyandıklarını söyledi.

        Rüzgarın şiddetli olduğunu dile getiren Aytekin, "Komşumuzun evi çöktü zannetmiştim meğer yan taraftaki çatı komşumuzun evine gelmiş. Başta deprem oldu sandık, çok büyük korku yaşadık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

        Benzer Haberler

        Reyhanlı'da konteyner alevlere teslim oldu
        Reyhanlı'da konteyner alevlere teslim oldu
        Kırıkhan'da ev yangını
        Kırıkhan'da ev yangını
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına ka...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına ka...
        Kaldırımda bulunan para dolu çanta sahibine teslim edildi
        Kaldırımda bulunan para dolu çanta sahibine teslim edildi
        Lise öğrencileri hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor
        Lise öğrencileri hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor
        İskenderun'da otomobiL yangını
        İskenderun'da otomobiL yangını