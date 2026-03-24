        Hatay'da huzurevi sakinleri Milli Mücadele kahramanlarını anmak için sahneye çıktı

        Hatay'da huzurevi sakinleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Milli Mücadele kahramanları anısına oratoryo sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar sahne aldı.

        Katılımcılar, Milli Mücadele'nin kahramanlarından Halide Edip Adıvar, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi'nin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey ve Mücahide Hatice Hanım'ı canlandırdıkları oratoryo sundu.

        Etkinlikte şiir de seslendiren yaşlı bireylerin gösterisi, izleyicilerden alkış aldı.

        Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşlıların evlerin rahmeti, sofraların bereketi ve ailelerin duası olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yaşlılarımıza sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır" sözüyle hareket ettiklerini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Asırların felaketi sonrasında Hatay'ımız çok ağır imtihanlardan geçti. O zorlu günlerde çok iyi hatırlarım, siz kıymetli büyüklerimizin sabrı, vakarı, metaneti ve duası hep bizlere verdi. Kimi zaman bir sözünüzle gönüllere teselli oldunuz, kimi zaman bir duanızla yüreklere ferahlık verdiniz, kimi zaman da sessiz ama vakur duruşunuzla evlatlarınıza ve torunlarınıza umut aşıladınız. Bu şehir yeniden ayağa kalkarken, sizlerin hayır duasını daima arkasında hissetmiştir. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki büyüklerimiz hayatın kıyısında değil tam merkezindedir."

        Hiçbir yaşlının kendisini yalnız hissetmemesini istediklerini vurgulayan Masatlı, her zaman vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

