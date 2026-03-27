Hatay'da "Su Verimliliği ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı yarışma düzenlendi

Hatay'da 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında öğrencilere yönelik "Su Verimliliği ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı yarışma düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (HATSU), İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim yarışmasında ortaokul öğrencileri su tasarrufu, kuraklık ve suyun önemi konularında çizdikleri resimleri Kisecik yerleşkesindeki programda sergiledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir de katıldı.

