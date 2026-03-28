Hatay'da tırın refüje ve sinyalizasyon direğine çarptığı kaza kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesi yüklü tırın refüje ve sinyalizasyon direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. H.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Defne-Samandağ kara yolu Güneysöğüt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyonunu kaybetmesi sonucu refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve sinyalizasyon direğinde hasar oluştu. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tırın sinyalizasyon direğine çarpması ve yol kenarında bekleyen vatandaşın kaza yerinden uzaklaşma anları yer alıyor.

