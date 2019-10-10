Suriye’ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
HATAY
10 Ekim 2019 Perşembe
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