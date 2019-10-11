Hatay K\u0131r\u0131khan il\u00e7esinde Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destek i\u00e7in ev ve i\u015f yerleri T\u00fcrk bayraklar\u0131yla donat\u0131l\u0131yor. K\u0131r\u0131khan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Yavuz, belediye hoparl\u00f6r\u00fcnden anons yapt\u0131rarak il\u00e7e esnaf\u0131n\u0131n ve vatanda\u015flar\u0131n ev ve i\u015f yerlerine bayrak asmalar\u0131n\u0131 istedi. T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir operasyona imza att\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ba\u015fkan Yavuz , \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destek olmak ad\u0131na bizlerde il\u00e7e protokol\u00fc olarak fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak ve askerlerimize yan\u0131nda oldu\u011fumuzu g\u00f6stermek ad\u0131na esnaf\u0131m\u0131z\u0131n i\u015f yerlerine T\u00fcrk bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 asmalar\u0131n\u0131 istedik. Zul\u00fcm, kan ve g\u00f6zya\u015f\u0131n\u0131n oldu\u011fu topraklara huzur ve bar\u0131\u015f\u0131 getirmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan Mehmet\u00e7i\u011fimiz, ter\u00f6r yuvalar\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131yla yok etmektedir. Onlar orada tehdit unsurlar\u0131n\u0131 yok ederken bizlerde kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimize destek olmak amac\u0131yla t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 ev ve i\u015f yerlerine \u015fanl\u0131 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 asmaya davet ediyoruz\u201d dedi.