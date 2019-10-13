Samandağ'da bitki örtüsü yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki çıkan bitki örtüsü yangını 5 ayrı noktaya sıçradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

HATAY 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:24

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