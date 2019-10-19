Hataysporlu futbolculardan asker selamı

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u 21’lik skorla deviren Hatayspor’da futbolcular maç sonunda asker selamı verdi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk eden Hatayspor, 01 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 21 kazandı. Maç sonunda taraftarla galibiyeti kutlayan Hataysporlu futbolcular, takım halinde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek verdi. Futbolcuların asker selamı taraftarlar tarafından uzun süre alkış aldı.
HATAY
19 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:20
- GÜNEŞ 06:38
- ÖĞLE 12:26
- İKİNDİ 15:33
- AKŞAM 18:03
- YATSI 19:16