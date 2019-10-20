Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58

"Bir taşla on kuş vuruldu"

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Hatay BŞ.BLD, sahasında Canik Belediyespor’u konuk etti. Hatay ekibinin ilk periyottan itibaren farka koştuğu mücadele 9758 bitti.



Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz xxx, Halil Erkoç xx, Alican Alıcı xx

BŞ.BLD Belediyespor: Asena Yalçın x, Özge Yavaş xxx 4, Marica Gajic xxx 14, İdil Türk xxx 6, Haley Peters xxx 16, Hülya Çoklar xx 6, Regan Magarity xxx 10, Gülşah Gümüşay xxx 3, Gizem Başaran xxx 14, Hind Ben Abdelkader xxx 19, Melike Tuğba Oral xxx 5, Kardelen Gezgin x

Canik Belediyespor: Dilan Çelik xx 11, Zenora Madden xx 13, Fatma Dilara Azaklı x, Neslihan Külekçi x, Tenelia Harris xxx 22, Neslihan Demir x, Nena Trajchevska xx 12, Kayra Güler Sağlam x

1. Periyot: 3213 (Hatay BŞ.BLD lehine)

Devre: 5218 (Hatay BŞ.BLD lehine)

3. Periyot: 7537 (Hatay BŞ.BLD lehine)

HATAY 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

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