Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58

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SALON: Antakya Kapalı Spor Salonu
HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı
1´İNCİ PERİYOT: 32-13
DEVRE: 52-18
3´ÜNCÜ PERİYOT: 75-37
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14,İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, DürdaneGülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 5
CANİK BELEDİYESPOR: Dilan Çelik 11, Madden 13, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi, Harris 22, Neslihan Demir, Trajchevska 12, Kayra Güler Sağlam
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2´nci hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor´u evinde 97-58 mağlup etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında 2'nci sırada yer alan Hatay Büyükşehir, yerini sağlamlaştırdı.
HATAY
20 Ekim 2019 Pazar
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