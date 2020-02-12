Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Fenerbahçe'ye 10160 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 11, Özge Yavaş xx 2, İdil Türk x, Kardelen Gezgin x, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 6, Hind Ben Abdelkader xxx 23, Melike Tuğba Oral x 4, Alaına Coates xx 12
Fenerbahçe: Olayato Williams xx 8, İdil Saçalır x 3, Ayşe Cora xxx 18, Olcay Çakır Turgut x 3, Sevgi Uzun x 4, Tuğçe Canıtez x 6, Alına Iagupova xxx 18, Cecilia Zandalasini x 6, Esra Ural Topuz xx 7, Kıah Stokes xxx 18, Laura Gonzales xx 10
1. Periyot: 827 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 2651 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 4177 (Fenerbahçe lehine)
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