Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

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Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçenin dağlık mahallelerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

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