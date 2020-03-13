Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar



Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, kamu personeli, sınırda görev yapan askerler ve AFAD ekipleri için maske dikmeye başladı.

Kumlu Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçe halk eğitim merkezinde görev yapan usta öğreticiler maske dikmeye başladı. Dikilecek 5 bin maske, kamu personeli ile ve sınırda görev yapan askerler ve AFAD görevlilerine dağıtılacak.

İhtiyaç halinde maske dikimine devam edeceklerini söyleyen Ayşe Timuçin, "Koronavirüs nedeniyle kendimize, ailemize, kurumlara ve sınırda bulunan askerlerimiz ile diğer görevlilere verilmek üzere maske dikiyoruz. 5 bin maske dikeceğiz" dedi.

Gülizar Talipler de diktikleri maskeleri, ihtiyaç duyulan kurumlara vereceklerini söyledi.

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven, kursiyerlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kumlu Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-13 09:18:19



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