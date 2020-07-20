Hatay’da saman balyaları yandı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde istiflenmiş haldeki saman balyaları yandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde, istiflenen yaklaşık 300 kilogramlık saman balyaları tutuştu. Samanların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangın çevredeki ahırlara ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanmanın olmadığı olayda, maddi zarar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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