Kırıkhan'da çalıntı klima operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin çalıntı klima satıldığını tespit ettiği adrese yaptığı baskında 12 klimaya el konuldu, 9 şüpheli gözaltına aldı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait klimaların çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler yaptıkları takip sonucu çalıntı klimaların 8 farklı adreste olduğunu tespit etti. Ekipler bu adreslere düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu saptanan 12 klimaya el koydu. Polis ayrıca olayla ilgili gözaltına aldığı 9 şüpheliye ise Kabahatlar Kanunu'ndan işlem yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2020-08-10 22:46:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.