Kırıkhan'da çalıntı klima operasyonu: 9 gözaltı



Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin çalıntı klima satıldığını tespit ettiği adrese yaptığı baskında 12 klimaya el konuldu, 9 şüpheli gözaltına aldı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait klimaların çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler yaptıkları takip sonucu çalıntı klimaların 8 farklı adreste olduğunu tespit etti. Ekipler bu adreslere düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu saptanan 12 klimaya el koydu. Polis ayrıca olayla ilgili gözaltına aldığı 9 şüpheliye ise Kabahatlar Kanunu'ndan işlem yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2020-08-10 22:46:51



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