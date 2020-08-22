Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yangına hızlı müdahale

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı hızla havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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