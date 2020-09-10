Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı



Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.D. isimli şahsın evine yapılan operasyonda, 10 gram kubar esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Y.D. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.