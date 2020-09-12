Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç paraşütlü evlenme teklifi duygusal anlara sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç paraşütlü evlenme teklifi duygusal anlara sahne oldu

İHA

Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç paraşütlü evlenme teklifi duygusal anlara sahne oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağlık çalışanı çiftin yamaç paraşütü evlilik teklifiyle bitti. İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Mehmet Mustafa Tekgüzel, gönlünü kaptırdığı hemşire Gülçin Kaya’ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.
Mehmet Mustafa Tekgüzel, Hatay Devlet Hastanesinde görevli hemşire Gülçin Kaya’ya sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Amanos Dağlarının zirvesinden uzman yamaç paraşütü sporcuları ile birlikte çift kişilik paraşütler ile atlayan çift bir süre İskenderun semalarında süzüldü. Hazırlanan plan gereği sevdiği kızdan önce iniş yapan M. Mustafa Tekgüzel iniş alanında evlilik teklifi için müzik dahil her şeyi arkadaşları ile planladı. Gülçin Kaya’nın inişi sırasında “Hayat boyu bu filmin başrolünde benimle oynarmısın Gulem” yazılı pankart açarak evlilik teklifi yapan Tekgüzel’in sürprizi karşısında şaşkına dönen Kaya’nın cevabı evet olunca yüzük takıldı.
Çiftin sevdiği şarkının çaldığı ve alkışların tutulduğu evlenme teklifi pandemi sürecinde zor zamanlar yaşayan sağlık çalışanlarından güzel bir haber olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Tel örgü çekip yolu kapattı Komşu yolu kapattı, 20 hane yolsuz kaldılar Hatay'da bir kişi, 20 haneye tek geçiş olan sokağı kendi tapulu malı olduğunu iddia ederek tel örgü çekip kapatınca vatandaşlar perişan oldu
YEREL HABERLER Tel örgü çekip yolu kapattı Komşu yolu kapattı, 20 ...
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehidin babası oğlunun naaşının önünde 'Vatan Sağolsun' dedi
YEREL HABERLER Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehidin ...
Amanoslardaki orman yangını kontrol alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Amanoslardaki orman yangını kontrol alınmaya ...
Hatayspor, Adama Traore'yi transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Adama Traore'yi transfer etti
Hatay’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay’a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 97 bin 350 lira hibe
YEREL HABERLER Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme ...
Amanoslarda orman yangını
YEREL HABERLER Amanoslarda orman yangını
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da 15 bin 600 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 15 bin 600 adet makaron ele geçirildi
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Hatay'da kanal kenarındaki bataklığa saplanan eşeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hatay'da kanal kenarındaki bataklığa saplanan eşeği ...
Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı
YEREL HABERLER Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat ...
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, ...
Terörist Ercan Bayat'ın yakalanması Reyhanlı'da hayatını kaybedenlerin ailelerini sevindirdi Aileler diğer firarilerin de bir an önce yakalanmasını istiyor
YEREL HABERLER Terörist Ercan Bayat'ın yakalanması Reyhanlı'da ...
Hatay'da orman yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ...
Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
Reyhanlı patlamasının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi Ercan Bayat'ın Reyhanlı'da iki ayrı noktada kullanılan patlayıcıları deniz yoluyla getiren kişi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Reyhanlı patlamasının sorumlularından Ercan Bayat ...
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, ...
Hatay yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest
YEREL HABERLER Hatay yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli ...
Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı
YEREL HABERLER Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı
Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor
YEREL HABERLER Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X