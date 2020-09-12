Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç paraşütlü evlenme teklifi duygusal anlara sahne oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağlık çalışanı çiftin yamaç paraşütü evlilik teklifiyle bitti. İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Mehmet Mustafa Tekgüzel, gönlünü kaptırdığı hemşire Gülçin Kaya’ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Mehmet Mustafa Tekgüzel, Hatay Devlet Hastanesinde görevli hemşire Gülçin Kaya’ya sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Amanos Dağlarının zirvesinden uzman yamaç paraşütü sporcuları ile birlikte çift kişilik paraşütler ile atlayan çift bir süre İskenderun semalarında süzüldü. Hazırlanan plan gereği sevdiği kızdan önce iniş yapan M. Mustafa Tekgüzel iniş alanında evlilik teklifi için müzik dahil her şeyi arkadaşları ile planladı. Gülçin Kaya’nın inişi sırasında “Hayat boyu bu filmin başrolünde benimle oynarmısın Gulem” yazılı pankart açarak evlilik teklifi yapan Tekgüzel’in sürprizi karşısında şaşkına dönen Kaya’nın cevabı evet olunca yüzük takıldı.

Çiftin sevdiği şarkının çaldığı ve alkışların tutulduğu evlenme teklifi pandemi sürecinde zor zamanlar yaşayan sağlık çalışanlarından güzel bir haber olarak kayıtlara geçti.

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