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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı kasa kamyonette yolculuk cezayla bitti

İHA

Kapalı kasa kamyonette yolculuk cezayla bitti

Hatay’da üzerinde 2 kişiyi taşıyan kapalı kasa kamyonetin sahibine bin 409 lira trafik cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da kapalı kasa kamyonetin üzerinde iki kişinin yolculuk yaptığı fotoğrafların sosyal medyada yer almasının ardından Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü aracı bulabilmek için çalışmalar yaptı. Kısa süre sonra yakalanan kamyonetin sahibine toplam bin 409 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli işlem başlatıldı.

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