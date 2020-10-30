Hatayspor'da futbolcuların Covid-19 test sonuçları negatife döndü

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HATAY, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcularının Covid-19 testlerinin tamamının negatife döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır."DHA-Spor Türkiye-Hatay DHA

2020-10-30 19:51:35



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