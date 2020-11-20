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Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması Yönetime kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz’ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin kayyum atandığı belirtildi

İHA

Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması Yönetime kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz’ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin kayyum atandığı belirtildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre yönetimi tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetimine kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz’ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin olarak bir temsili kayyum atandığı belirtildi.
Şampiyon Filtre A.Ş'den yapılan açıklamada, 1985 yılında İskenderun'da temeli atılan Şampiyon Filtre'nin, 35 yıldır ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı. Şirketin kurucu ortağı Şahap Yılmaz'ın, ağır hastalığı sebebiyle görev ve sorumluluklarını yerine getiremediği ifade edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, İskenderun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/35 esassayılı dosyası ile Şahap Yılmaz’ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin olarak bir temsil kayyumu atanmıştır. Bu durum, bazı basın organlarınca yansıtıldığı üzere, hiçbir şekilde yönetime kayyum atanmasına ilişkin olmayıp, sadece Şahap Yılmaz’ın hisselerinin temsil edilmesine yönelik bir kanuni temsilci atanmasına ilişkindir. Söz konusu kanuni temsilci ataması şirketimizce de olumlu karşılanmış olup, şirketin günlük faaliyetlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir gelişmedir. Özetle; şirketimize hiçbir surette kayyum atanması söz konusu değildir. Çeşitli basın kuruluşlarında işbu konuda “Şampiyon Filtre’ye kayyum atandı” ve “Şirketine kayyum isteyen iş adamı” şeklinde yapılan asılsız haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, işbu asılsız haberlere kaynak niteliğinde yanıltıcı demeçler veren Selahattin Yılmaz’a karşı her türlü yasal yola başvurulacaktır. Diğer yandan, Selahattin Yılmaz’ın hali hazırda şirketimize yönelik eylemlerine karşı kendisi hakkında haksız rekabet, güveni kötüye kullanma suçlarına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca kendisine karşı haksız rekabet ve tazminat / sorumluluk konulu hukuk davaları da açılmıştır. Halen şirketimizin yüzde 3 hissedarı olan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi sıfatını taşıyan Selahattin Yılmaz’ın bu tip yanıltıcı ve aldatıcı haberler ile gerçek niyetinin kendisine karşı yürütülen hukuki süreçleri örtbas etmek olduğu tüm kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Bu vesileyle, Şampiyon Filtre A.Ş. mevcut yönetimi ve kadrosu kurucumuz Şahap Yılmaz’ın değerleri doğrultusunda dün olduğu gibi, bugün ve yarın da aynı profesyonel vizyon ve ahlak ile faaliyetlerine eksiksiz şekilde devam edecek olup yapılan asılsız haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini değerli kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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