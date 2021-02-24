Bakan Gül: Biz `daha güçlü özgürlük´ dedikçe terör örgütü rahatsız oluyor



İzzet NAZLIHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz daha güçlü demokrasi, daha güçlü özgürlük dedikçe terör örgütü rahatsız oluyor" dedi.

AK Parti Hatay 7´nci Olağan İl Kongresi Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferansla bağlandığı kongreye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ile partililer katıldı.

Kongreye video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreleri davalarına yakışır şekilde birer demokrasi şölenine dönüştüren partililere teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı konuşmada Hatay'da insanların barış ve huzur içinde yaşadığını dile getirdi. İl kongrelerini 81 ilde 83 milyonun birlik ve beraberliğini perçinlemek için büyük bir coşkuyla yaptıklarını belirten Gül, "Kurulduğu günden bugüne kadar 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet eden AK Partimiz de işte Türkiye'nin özetidir. AK Parti, Anadolu irfanının özetidir, halka hizmeti hakka hizmet sayan bir anlayışın partisidir. Bu vatanı birlikte yüceltmek, birlikte yükseltmek hepimizin ortak vazifesidir, bu vazifenin önünde hiçbir engel asla ama asla tanımıyoruz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermedik, müsaade de etmeyeceğiz. Türkiye'yi geçilmez kılan işte bizim kardeşliğimizdir, birliğimizdir ve beraberliğimizdir. Terör örgütlerini birer maşa olarak kullananların bu ülkedeki planlarını bozan da işte bu ruhtur, bu anlayıştır. Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARINI RAHATSIZ EDİYOR'

Türkiye'nin, düşmanları ile mücadeleden bir an olsun yılmayacağını söyleyen Gül, şöyle devam etti:

"Biz 'daha güçlü demokrasi' dediğimizde 'daha güçlü özgürlük' dediğimizde, bundan en çok terör örgütleri rahatsız oluyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal alanda atılan, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki her adım, terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Türkiye'nin belirleyici aktif bir rolünü asla ama asla çekemiyorlar. Bugün işte Gara'da hain terör örgütünün insanlık dışı yüzünü bir kez daha bütün dünya görmüştür. Bu terör örgütünün alçak yüzünü, çaresizliğini bir kez daha herkes görmüştür, alçak teröristlerce şehit edilen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan bir kez daha eli kanlı terör örgütü PKK'yı ve onun içeride ve dışarıdaki tüm destekçilerini şiddetle lanetliyoruz."

'İKİNCİ YÜZYILA SİVİL ANAYASAYLA GİRECEĞİZ'

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da bir değerlendirme yapan Gül, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah. 83 milyon vatandaşımızın, 'evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapmak, gerçekleştirmek de bizim ortak hedefimizdir. Bu konuda asla ve asla buyurgan bir süreçle 'işte önerimiz budur' diyerek emredici bir şekilde değil, müzakereci ve diyalogla, herkesin anayasada kendi sesini, düşüncesini, rengini hissedebileceği, verebileceği bir anayasayı inşallah bu milletimiz hak ediyor. Bunun da neticesini inşallah hep birlikte göreceğimize inanıyoruz. Türkiye, darbe anayasalarının tortularından kurtuldu, sivil bir anayasayı hak ediyor. Milletimiz, gençlerimiz mevcut anayasanın çok ilerisinde. Ümit ediyorum ki tüm siyasi görüşleri, farklı görüşleri buraya intikal ederek ortak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte inşa edeceğiz ve bunu da gerçekleştireceğiz."

Tek liste gidilen ve Adem Yeşildal'ın İl Başkanı olarak seçildiği kongrede, Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Çelik Özgürsoy da kısa birer konuşma yaparak, partilileri selamladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kongrenin ardından Vali Rahmi Doğan ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman'ı makamlarında ziyaret edip basına kapalı toplantılar gerçekleştirdi.DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2021-02-24 17:59:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.