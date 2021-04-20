Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36´ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun için mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Omuzlarımızdan galip gelmenin yükü kalktığı için çok mutluyuz. Maçı değerlendirecek olursak, rakibimizi analiz ederken özellikle takım halinde topun arkasında bekleyip kazandıkları toplarla Amilton, Serdar, Podolski, Fredi ile çok çabuk hücuma çıktığını tespit ettik, ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Rakibimizin savunma hattını da dörtlü değil altılı bir blok şeklinde karşılayıp ama savunma arkasına atacağımız toplarla, savunma arası toplarla da pozisyona girebileceğimizi önceden tespit ettik, bunun üzerine çalışmalar yaptık. Maç tamamen kontrolümüzde gidiyordu, 1-0 soyunma odasına girdik. İkinci yarının başında maalesef savunmada yaptığımız hatalardan çok basit bir gol yedik. Peşinden, 2-1, 3-1´i yakaladık. Maalesef yediğimiz ikinci bir gol sonrası ister istemez son dakikalar biraz sıkıntılı geçti. Bu da doğal, ister istemez son dakikalarda rakip çok risk alıyor ve şuursuz, kontrolsüz saldırmaya çalışıyor. Biz de istemeyerek de savunmaya çok gömüldük. Aslında orada da akıllı olsaydık biraz daha topun bizde kalmasını sağlayabilseydik, çok rahat bir şekilde dördüncü golü bulur maçı bitirirdik ama son dakikalar sağ olsun Munir ve savunma oyuncularımız iyi iş çıkardı ve kritik müdahalelerle 3-2´yi korumayı başardık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, önemli bir galibiyet aldık, tebrik ediyorum" dedi.

Deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını belirten Erdoğan, oradan da iyi bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

YANAL: ÇOK EKSİK OYUNCUMUZ VAR VE HAMLELERİ KULLANMAKTA ZORLANIYORUZ

Maçın, başından sonuna kadar iki takımın da ortak olduğu oyun olarak geçtiğini söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Biz özellikle oyunun son bölümünde ofansif olarak baya bir pozisyon yarattık, rakibe yüklendik. Ayrıca, ilk yediğimiz golde ben hakemin bu düzenli, bu seviyede bir karşılaşmada böyle bir hata yapması, faul yokken, faulü bizim aleyhimize vermesi oyuncularımızın bunun üzerine oyundan düşmesi, o andaki bir ufak oyun düşüş ilk golü getirdi. Her şeye rağmen ikinci yarının başında golü bulduk, bunu iyi oynayarak değerlendirebilirdik. Tabi Hakan´ın çıkışı, oyundaki oyun aklımızı, oyun dengemizi, oyun stratejimizin, planın, oyun içinde devamlı süre gelen aklı da oyundan alınınca hamle şansımız da azalmış oldu. Çok eksik oyuncumuz var ve bu hamleleri kullanmakta zorlanıyoruz. Umarım bu hafta tüm oyuncularımızla birlikte kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

Ersun Yanal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-20 22:40:32



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