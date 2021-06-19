Suriye'de rejimin saldırısında bir sivil savunma personeli yaşamını yitirdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB, (DHA)SURİYE'de rejim güçlerinin, Beyaz Baretli arama-kurtarma ekiplerinin olduğu bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda bir sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
İç savaşın yaşandığı Suriye'de rejim güçleri, Hama'nın kuzeybatısında yer alan Kastun köyündeki sivil savunma merkezini hedef aldı. Rejim güçlerince yapılan saldırıda merkez, hizmet dışı kaldı. Saldırıda bir sivil savunma personeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-06-19 14:34:33
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