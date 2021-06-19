Akıntıya kapılan 2 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu

Sedat İSKENDEROĞLU/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak isteyen Mustafa Atmaca (19) akıntıyla sürüklenerek boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Burnaz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre denize giren kimliği belirsiz 2 kişi yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Suda sürüklenen gençleri gören Mustafa Atmaca, yardım etmek için denize girdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan Atmaca ise gözden kayboldu. Kısa süre içerisinde hareketsiz halde kıyıya çıkartılan Atmaca´ya olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu öğrenilen Atmaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atmaca´nın cansız bedeni Dörtyol Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Sedat İSKENDEROĞLU
2021-06-19 23:15:34
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