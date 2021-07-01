Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğiter´i renklerine bağladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter´i transfer etti.

Atakaş Hatayspor Kulübü, daha önce Amedspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-01 10:01:32



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