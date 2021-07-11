Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu



Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi. İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi. Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2021-07-11 21:56:42



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