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Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri sona erdi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 44 bin 220 kişi bayramı geçirmek için Suriye'ye gitti

İHA

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri sona erdi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 44 bin 220 kişi bayramı geçirmek için Suriye'ye gitti

Kurban Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sona erdi.
Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçti. Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapıldı. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gitti. Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.
5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 44 bin 220'ye ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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